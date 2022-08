Schaduw van corona hangt weer boven Vuelta, Remco Evenepoel pleit voor maatregelen: “Aankomst was kleine nachtmerrie”

“F*** Covid.” Met een stevige vloek op Twitter verdween Pavel Sivakov uit de Vuelta. Net als ex-ritwinnaar Simon Yates en drie Spaanse renners van Kern Pharma leverde het snot uit zijn neus gisteren twee streepjes op de antigeentest op. Het totaal aantal ‘positivo’s’ in deze Ronde van Spanje staat nu al op achttien. Dat zijn er halfweg al twee meer dan in een volledige Tour de France (zestien).

De schrik om besmet te geraken zit er dus stevig in bij de renners. Zeker bij zij die meestrijden om de knikkers en niet in het minst bij Remco Evenepoel. “Toen ik het nieuws van Yates en Sivakov hoorde, ben ik toch wel even geschrokken”, gaf de rode trui toe bij VTM. “Die twee hadden een goede tijdrit gereden en waren sterk bezig. De aankomstzone dinsdag was een kleine nachtmerrie. Er was héél veel volk en niemand droeg een mondmasker. Misschien moeten we een statement maken bij de organisatie dat het veel veiliger moet”, vertelde Evenepoel voor de start.

Onze 22-jarige landgenoot had gelijk. De finishzones in de Vuelta zijn een zootje. Amper afgebakend en met veel te weinig bewakingspersoneel om de vurige wielerfans op een afstand te houden. Al te vaak stonden we - getest en met mondmasker - een renner te interviewen die vervolgens omsingeld werd door selfie-jagers zonder mondkapje. “Er moeten veel meer maatregelen genomen worden om de Vuelta af te sluiten”, pleitte Evenepoel. “De enige optie lijkt me om de laatste vijf kilometer van elke etappe af te zetten met hekken zodat niemand meer doorkan.” De Vuelta-organisatie nam alvast een schijnmaatregel om de renners te sussen door vanaf donderdag het terrein met de teambussen af te sluiten voor journalisten.