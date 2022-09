POLL. Dit verwacht u van de Champions League: Manchester City haalt het, Haaland topschutter en Club Brugge derde

Het kampioenenbal is terug! Vanavond weerklinkt de hymne opnieuw verspreid over Europa, woensdag komt ook Club Brugge in actie. Daarom namen wij een poll af waarin u vooral over de buitenlandse clubs heel eensgezind bleek: Manchester City steekt voor u met kop en schouders boven de andere favorieten voor de eindzege uit en Erling Haaland kroont zich tot topschutter.

Volgens u is Manchester City torenhoog favoriet om het kampioenenbal voor de allereerste keer in zijn geschiedenis te winnen, met Bayern München en Real Madrid als voornaamste andere gegadigden op zeer ruime afstand. Ook over de topschutter was er schijnbaar weinig discussie. Dat wordt volgens bijna driekwart van de lezers het speerpunt van City, Erling Haaland. Ook hier staat de rest niet op de foto. Karim Benzema (Real Madrid) en Robert Lewandowski (FC Barcelona) volgen op zéér ruime afstand. Slechts enkelingen geloven in de kansen van Rode Duivel Romelu Lukaku (Inter).

Iets meer twijfel was er over het eindresultaat van Club Brugge. Meer dan de helft van de stemmers denkt dat blauw-zwart derde eindigt in zijn groep met Leverkusen, Porto en Atlético Madrid en zo overwintert in de Europa League. Een kwart van de surfers denkt dat Club Brugge laatste wordt. Dat is iets meer dan zij die denken dat blauw-zwart doorstoot naar de knock-outronde. Mocht dat lukken, denkt de overgrote meerderheid daar dat de achtste finales wel meteen het eindstation zouden zijn.