Alweer brute pech (en geen WK?) voor de wereldkampioen: Julian Alaphilippe valt zwaar in de Vuelta en moet opgeven

Julian Alaphilippe is tijdens de elfde etappe van de Ronde van Spanje zwaar ten val gekomen. De Franse wereldkampioen greep naar zijn schouder en werd vrijwel meteen op een brancard gelegd. Zijn Vuelta zit erop. Of zijn WK in gevaar is, is voorlopig onduidelijk.

Het rotseizoen van Alaphilippe blijft zo duren. Hij kwam ten val in de Strade Bianche en moest ziek afhaken voor Milaan - Sanremo. Daarna viel hij zwaar in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij een schouderbladbreuk, meerdere gebroken ribben en een klaplong opliep. Twee maanden later maakte de Fransman - na het missen van de Tour - zijn rentree, maar liep hij corona op in de Ronde van Wallonië.

In de Vuelta was hij vooral als luxeknecht voor leider Remco Evenepoel (die zondag met Pieter Serry, positief op het coronavirus, al een helper verloor), maar liep het dus mis op 64 kilometer van de finish in Cabo de Gata.

Het WK staat al over minder dan een maand op het programma. Een sleutelbeenbreuk zou de kansen van Alaphilippe om zijn regenboogtrui te verdedigen compleet fnuiken.

De beelden:

