IN BEELD. Horta-Orléanslaureaten feestelijk gehuldigd in Zonhoven

Een maand na ‘den Orléans’ werden de vele winnaars in beperkte maar opperbeste sfeer gehuldigd in Zonhoven. Traditiegetrouw was er in de voormiddag eerst de viering van de Derbywinnaar aan huis. Die eer viel dit jaar te beurt aan het gezin Castermans-Maes. Want niet alleen Gerry is bezeten van de duivensport, ook zijn verloofde én zijn moeder Sonja dragen meer dan hun steentje bij. Het was de burgemeester van Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd, die de winnaars – in aanwezigheid van supporters en clubgenoten – een gepaste hulde bracht aan dit gezin. (lees verder onder de foto’s)

’s Avonds was het de beurt aan de overige winnaars. Aan een strak tempo kregen ze in Zonhoven hun prijzen overhandigd door de afvaardiging van de Limburgse Fondclub en vertegenwoordigers van de Horta-winkels. Deze laatste staat al negen jaar paraat om dit kroonjuweel van de Limburgse Duivensport van een serieus extraatje te voorzien.

De Orléans-duivenvlucht, waar vijftig jaar lang (tot 2017, nvdr) een wagen te winnen was, heeft te kampen met wisselende successen. Het ene jaar was corona een spelbederver, het andere jaar gooide de vogelgriep roet in het eten. Wordt sowieso vervolgd...

