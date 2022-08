Hartverwarmende gezinsdag aan administratief centrum

“Deze gezellige namiddag staat in het teken van plezier, ontspanning en ontmoeting voor jong en oud”, vertellen bevoegde schepenen Heidi Pirlotte en Anneleen Vanherck. “Er zijn leuke optredens en gratis activiteiten voor iedereen. Voor de kinderen voorzien we een kidsshow waarbij ze naar hartenlust kunnen dansen, springen en zingen. Doorlopend is er ook animatie zoals een draaimolen, een mobiele kinderboerderij, go-carts en springkastelen. Volwassenen kunnen genieten van livemuziek van coverband The Beagles en Marino Punk op het zomerterras.”

Deze gratis gezinsdag vindt van 14 tot 18 uur plaats aan de achterkant van het gemeentehuis, vooraf kan je je aanmelden in zaal De Bammerd. Daar krijgt elk kind tot 18 jaar een omslag met bonnen voor een versnapering en twee drankjes. Ze maken ook kans op een mooie prijs, de trekking van de tombola is voorzien rond 17.30 uur.

Meer info: welzijn@heers.be of 011/48.01.17. (frmi)