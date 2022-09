It ends with us. Het eindigt hier. Ze kende het niet. Tot de dochter van 16 – anders leest ze nooit – alles van Colleen Hoover verslond. En ineens zag ze de TikTok-sensatie overal. Ze gaf het een kans. “Maar wat een versuikerd kutverhaal”, zegt ze met overtuiging. “Tenenkrullend.”