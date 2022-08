OPROEP. Kinderen terug naar school: neem jij op 1 september tijd voor jezelf?

Thuiswerk met lawaaierige kinderen in de buurt, een onmogelijke puzzel van zomerkampjes of je woonkamer die twee maanden lang is herschapen in een stort. De vakantie was leuk maar – eerlijk is eerlijk – stiekem verlangen veel ouders weer naar wat rust, regelmaat en tijd voor zichzelf.

Misschien is 1 september wel een dag die met rood is omcirkeld in jouw agenda? Ga je uitgebreid naar de sauna, heb je een etentje gepland met vrienden of heb je een ander idee om jezelf wat me-time te gunnen? Voor een reportage horen we graag wat jouw bijzondere plannen op 1 september zijn.

jom