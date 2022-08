Gorbatsjov neemt enthousiast de biografie 30 jaar van Frans Billen in handen. — © Serge Minten

Hasselt

Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjetunie, is dinsdagavond overleden. Frans Billen mag zich tot één van de weinige Belgen rekenen die hem in levende lijven mocht ontmoeten: “Het was één van de sympathiekste mensen die ik ooit heb geïnterviewd”, zegt de Hasselaar.