Beelden tonen hoe koning van Marokko “dronken” door straten van Parijs strompelt en dat roept vragen op

Het was de journalist Jalil Moh. Abdelaziz die het filmpje op zijn Twitter postte. “De koning van Marokko, Mohamed VI, is dronken en strompelend gespot in de straten van Parijs. Het lijkt erop dat hij wordt vergezeld door zijn intieme vrienden, de gebroeders Azaitar. Kijk hoe zijn bewaking naar buiten komt om de opname te stoppen.”

Sommige mensen bestempelen zijn gedrag als “ontoelaatbaar” en “een schande voor de koninklijke familie”. Ze wijzen er ook op dat de islam de consumptie van alcohol niet tolereert. Maar anderen stellen zich ook vragen bij de tweet en de video. “Hoe kun je zo zeker zijn dat hij dronken is? De video duurt slechts 5 seconden”, klinkt het.

Wat de journalist tweet, zou dan ook niet helemaal kloppen. Het zou daadwerkelijk om de Marokkaanse koning gaan, hij is momenteel in Frankrijk. Maar, volgens de Spaanse krant El Español, zou de koning niet in het gezelschap zijn van de drie Duits-Marokkaanse broers. Zij zorgen naar verluidt al langer voor controverse omdat zij de Marokkaanse monarchie bedreigen door hun slechte invloed die ze hebben op de koning.

Het is echter niet duidelijk of de koning te diep in het glas had gekeken. Marokko zelf zegt dat hij gewoon struikelde en niet dronken was.