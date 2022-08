185 oldtimers en sportwagens toeren door Limburg voor het goede doel

Na een uitgebreid ontbijtbuffet toerden de deelnemers in de richting van Hoei en bezochten ze de nieuwe Droneport in Sint-Truiden. “Bij de aankomst op de markt van Tessenderlo kreeg iedereen een drankje aangeboden”, zegt Rik van Hensberg van Kiwanis Tessenderlo Alchemia. “De opbrengst van de Cento Miglia gaat integraal naar Het Loois Hulphuis en kinderen in moeilijke situaties in Tessenderlo en omgeving. In het Loois Hulphuis organiseren vrijwilligers elke week een voedselbedeling en verdelen ze kledij en tweedehands speelgoed.” klu