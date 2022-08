Onderzoek naar spionage voor Moskou bij Duitse ministerie

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV heeft twee hooggeplaatste ambtenaren bij het ministerie van Economische Zaken in het vizier die mogelijk voor Rusland spioneerden. De twee hebben meegewerkt aan het energiebeleid van Duitsland, wat de zaak gevoelig maakt.

Duitse media die over de zaak schrijven, zoals het Handelsblatt en Die Zeit, vragen zich af of het ministerie geïnfiltreerd is door Russische geheime diensten. Het departement en de veiligheidsdienst willen inhoudelijk niet op de zaak reageren.

Het ministerie zou volgens bronnen de BfV op de hoogte hebben gebracht toen er intern twijfels waren ontstaan over de integriteit van de twee ambtenaren. De verdenkingen begonnen doordat beiden pro-Russische standpunten innamen met betrekking tot het energie- en gasbeleid van Duitsland. Het ging om kwesties als het verlenen van een vergunning voor de gaspijpleiding Nord Stream 2, het nationaliseren van Gazprom Germania en het redden van energiebedrijf Uniper.

De binnenlandse veiligheidsdienst heeft de laatste maanden herhaaldelijk gewaarschuwd voor het gevaar van mogelijke Russische spionagepraktijken. De BfV hield er langer rekening mee dat Russische geheime diensten actiever zouden worden door onder meer de Europese sancties tegen Rusland.