Start schooljaar: tijdelijke parkeerzone op gemeenteplein Nieuwerkerken

Door de wegenwerken aan de Kasteelstraat is er in de Pastorijstraat tijdelijk verkeer in twee richtingen voor de omwonenden. Dat heeft gevolgen voor de leefschool De WonderWijzer die in die straat gevestigd is. Door de start van het schooljaar op 1 september zal het daar een stuk drukker worden, maar auto’s zijn niet welkom in de Pastorijstraat. “Omwille van de wegenwerken in de Kasteelstraat zal er daarom vanaf 1 september 2022 tot het einde van het jaar een tijdelijke parkeerzone voorzien worden voor de ouders van De WonderWijzer. Zij kunnen tijdelijk parkeren op het gemeenteplein, aan de kant van de kerk” zo zegt schepen van Onderwijs Luc Vaes (cd&v). len