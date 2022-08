Primeur: Britse Queen Elizabeth II zal nieuwe premier in haar Schotse residentie ontvangen

Een primeur voor Elizabeth II: de 96-jarige Britse koningin, van wie de gezondheid achteruitgaat, zal de nieuwe Britse premier komende week niet in Buckingham Palace (Londen) ontvangen, maar wel in haar residentie Balmoral in Schotland.

Omdat de koningin het steeds moeilijker heeft om zich te verplaatsen, vroeg de pers zich al af of ze naar de hoofdstad zou reizen om aan te kondigen wie Boris Johnson in Downing Street 10 zal vervangen. De minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, wordt beschouwd als de grootste kanshebber om de verkiezingen binnen de regerende Conservatieve Partij te winnen tegenover minister van Financiën Rishi Sunak.

Het Paleis bevestigde woensdag dat het strikte protocol rond de opvolging van de eerste minister wijzigt. Dinsdag gaat Boris Johnson naar Balmoral om officieel zijn ontslag aan te bieden. Daarna is het de beurt aan zijn opvolger of opvolgster, preciseerde een woordvoerder van het Paleis. De beslissing werd naar verluidt genomen om wijzigingen op de valreep te vermijden.

Het wordt het eerste formele contact tussen de koningin en haar vijftiende premier, in een context van crisis van de levensduurte die in Groot-Brittannië stakingen uitlokt zoals die niet meer gezien waren sinds de jaren 1980, toen Margaret Thatcher aan de macht was, met nu daarbovenop een oorlog in Oekraïne.