Anderlecht-coach Felice Mazzu over de transfermarkt en tegenstander AA Gent: “Hein Vanhaezebrouck gebruikt zijn charisma tegenover de arbitrage”

Felice Mazzu beleeft tegen AA Gent zijn 300ste match als coach in de Jupiler Pro League. De coach van Anderlecht heeft er een bewogen week opzitten. Er was de 2-1 nederlaag tegen Union, de transfermarkt bij RSCA draait nog op volle toeren en er is het duel met Hein Vanhaezebrouck. “Raman nog weg? Benito weet dat ik hem apprecieer.”

Felice Mazzu vond zijn rust terug na de nederlaag op Union. Op de persconferentie oogde de trainer relax en ontspannen. “Hoe ik het verlies verteerd heb? Wel, geen idee. Ik ging nog niet naar het toilet.

Serieus, het was toch een tik die nederlaag?

“Bij ons ontbraken er elementen om een goeie wedstrijd te spelen. Zoals jullie allemaal hebben geschreven konden we meer power gebruiken. Ik heb ingegrepen aan de pauze door meteen drie spelers te wisselen. Vaak wordt gezegd dat een trainer zijn verantwoordelijkheid pakt na 60 minuten. Ik deed het al na 45 minuten. De vervangen spelers moeten dat niet zien als een straf. Ik wisselde Kana bijvoorbeeld omdat hij al een gele kaart had, de donderdag veel had gespeeld en ik wat vloeiend spel miste.”

Wesley Hoedt moest er in de tweede helft ook af en maakte veel misbaar. Het was zijn eerste wissel ooit bij Anderlecht. Begrijp je zijn reactie?

“Ik heb met Wesley gesproken en hij begrijpt dat hij te ver is gegaan. Uiteraard speelde de ontgoocheling mee omdat hij niet de gewoonte heeft om gewisseld te worden. Het was een foute reactie, maar nu zie ik weer positieve energie op training.”

© BELGA

Genoeg om AA Gent te kloppen. U staat in uw trainerscarrière voor de 22ste keer tegenover Hein Vanhaezebrouck, maar won nog maar vier keer.

“Ja? Ik herinner me nochtans dat we met Charleroi regelmatig wonnen van Gent. Of was Hein daar toen net geen trainer? In België zijn er heel veel teams moeilijk te bekampen en dus ook de ploeg van Hein Vanhaezebrouck. Met zijn systeem en zijn methodes is hij bij de beste in België. Bovendien gebruikt hij zijn charisma om zijn stempel te drukken op het Belgisch voetbal en op de arbitrage...”

Gent was razend op de ref na Antwerp. Zal dat scheidsrechter Erik Lambrecht niet beïnvloeden?

“Neen, ik heb gewoon gezegd dat Hein zijn charisma gebruikt en graag discussieert met het arbitragekorps. Tegelijkertijd ga ik ervan uit dat elke scheidsrechter integer is en telkens de beslissingen neemt die in zijn ogen de goeie zijn.”

Vreest u niet nog wat spelers kwijt te raken voor morgenavond. Raman wil naar AZ.

“De transfermarkt gaat dicht, maar dit soort zaken spelen al weken. Als coach moet je daarmee leven. Wat Benito gaat doen, weet ik niet. Maar Benito weet dat ik hem erg apprecieer en dat hij een profiel heeft dat weinig anderen hebben. Mogelijk komt hij niet aan het aantal speelminuten dat hij zelf wil, maar ik heb met hem gepraat en hij beseft dat ik aan zijn zijde sta.”

Als Raman vertrekt, komt er dan een nieuwe spits? De Europese lijst deze week ingediend worden.

“Daar heb ik niets van gehoord.”

© BELGA

Vindt u dat Sebastiano Esposito genoeg kwaliteit brengt?

“De attitude van Sebastiano is onberispelijk. Hij staat op training altijd als eerste op het veld, heeft veel goesting en loopt veel. De déclic zal wel komen als hij zo blijft werken. Hij zal er heel snel staan.”

Veel tijd om tactisch te trainen is er niet meer met elke 2-3 dagen een wedstrijd.

“Dat is een terechte opmerking. We zullen dat nog wel proberen, maar diegenen die de match hebben gespeeld moeten voldoende recupereren en wie niet speelde volgt een ander schema. Het gebeurt niet vaak meer dat we de hele groep samen hebben op het veld.”

Straks moet u ook de nieuwe middenvelder Amadou Diawara inpassen.

“Ik ben wel erg tevreden dat die jongen hier is. We misten spierkracht en intensiteit tegen Union en dat is net wat hij kan brengen. Vergeet niet dat ik ooit coach was bij Genk en dat wij toen in de Champions League tegen Napoli uitkwamen. Diawara stond toen wel niet op het veld, maar we hadden hem wel geanalyseerd. Dat heb ik nu opnieuw gedaan samen met mijn staf. Hij heeft een goed profiel.”

Is het niet problematisch dat Diawara vorig seizoen amper speelde bij AS Roma?

“Problematisch is niet het goeie woord. We zullen zijn comeback moeten managen, maar hij is een speler met hoog fysiek niveau. Hij zal wel gauw in het goeie ritme zitten.”

Kristoffer Olsson mag dan weg?

“Dat is een mogelijkheid, ja.”

Nog een nieuwkomer is N’Diaye, de linkerflankspeler die van Barça B komt. Hoe schat u die in?

“Hij trainde vandaag voor het eerst met de groep. N’Diaye is een explosieve speler met een goeie techniek. Hij gaat graag in duel, maar zal ons ook op technisch vlak iets bijbrengen. Hij zat niet voor niets bij Barcelona. Toch denk ik niet dat het opportuun is om hem nu al in de selectie te steken. We willen niets overhaasten. Op positioneel vlak kan hij zowel de linkse man zijn in een driemansdefensie als de linksback in een achterhoede met vier.”

U betwist tegen AA Gent u 300ste match als trainer in de Jupiler Pro League. Herinnert u zich nog uw allereerste match?

“Absoluut. Dat was met Charleroi tegen Club Brugge: 2-0 verloren. Damien Marcq kreeg rood en die Aziatische speler van Club scoorde vanop 30 meter. Bij een corner werden vier passes gegeven en het was raak. Ik vergeet het nooit, want ik had alle varianten op stilstaande fase voorbereid, maar die net niet. Neen, ik weet niet wie de laatste pass gaf? Refaelov? Echt... Kijk eens aan.”