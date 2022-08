Taliban vieren dat laatste Amerikaanse troepen een jaar geleden zijn vertrokken

De Taliban hebben woensdag gevierd dat het exact een jaar geleden is dat de laatste Amerikaanse troepen Afghanistan verlieten. Zo schrijft DPA. Bovendien heeft de nieuwe regering 31 augustus uitgeroepen tot een nationale feestdag.

Op de luchtmachtbasis Bagram, aan de rand van de Afghaanse hoofdstad Kaboel, werd een officiële ceremonie gehouden. Buitenlandse media mochten daarbij niet aanwezig zijn. De basis was zo’n twintig jaar lang de belangrijkste luchtmachtbasis van de Verenigde Staten in Afghanistan. Zo’n 10.000 Amerikaanse militairen waren er gestationeerd.

Tijdens de ceremonie was er ook een parade met militair materieel dat de Amerikaanse troepen hebben achtergelaten, goed voor zo’n zeven miljard dollar.

In een verklaring meldt de regering dat deze dag “de vrijheid van de Amerikaanse bezetting” markeert. “Gelukkige Onafhankelijkheidsdag”, twitterde woensdag een woordvoerder van de regering. Dinsdagnacht werd in de hoofdstad Kaboel al vuurwerk afgestoken en met geweren in de lucht geschoten.