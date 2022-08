Op de sofa in de Vierde Wand

Videofilmclub Genk hield een zomerse filmnamiddag in het WZC De Vierde Wand.

Hierbij vertoonden zij eigen filmmateriaal na interviews met enkele bewoners van het woonzorgcentrum De Vierde Wand in Winterslag. Daarnaast werden ook kortere filmfragmenten vertoond van typische Genkse evenementen zoals de O-Parade of bijzondere plaatsen zoals Labiomista.Bij de filmnamiddag waren bewoners en familieleden aanwezig. Het was bijzonder fijn om samen naar het eindproduct te kijken en zo enkele bewoners te zien schitteren op het witte doek.