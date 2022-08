Rookgeur in Noord-Limburg door hevige brand in Nederlands natuurgebied

In Noord-Limburgse gemeenten bemerken inwoners rook- en geurhinder van de hevige brand die momenteel woedt in het Nederlandse natuurpark de Peel. Als gevolg van de wind die uit het noordoosten komt waait de brandlucht die kant uit.

De brand in het natuurgebied dat zich situeert op de grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg, zou rond 6.30 uur zijn ontstaan. De rook was tot in de wijde omtrek te zien. Ruim 20 hectaren zouden ondertussen in brand staan, aldus de brandweer die met man en macht het vuur bestrijdt. Ook werd een blushelikopter ingeschakeld. Aan de Brabantse kant van de provinciegrens werden ook al enkele huizen ontruimd. De brandlucht waait in de richting van de regio Weert en dus ook de Belgische grens waar inwoners van vooral Bocholt, Hamont-Achel en Pelt een sterke rooklucht waarnemen. Het bestrijden van de brand zou enkele dagen kunnen duren.

Natuurbrand Mariapeel Griendtsveen. — © Laurens