Nu al reserveren: de comeback van Kamiel Spiessens en de bekendste Oostenrijkse schlagerzanger

Zo’n dertig jaar nadat hij het typetje creëerde voor de televisie kruipt Chris Van den Durpel nog eens in de huid van Kamiel Spiessens, zij het dan wel in theaters. — © FB

Binnenkort trekt het nieuwe cultuurseizoen zich op gang, maar wij bladeren al wat verder in de catalogi van theaters en concertzalen. Voor deze voorstellingen kan je best al vroeg reserveren.

CONCERT

Succes in het Duits

Februari lijkt ver weg, maar neem van ons aan dat er veel vraag zal zijn naar kaartjes voor Semino Rossi. De Oostenrijkse schlagerzanger van Argentijnse komaf is al jaren een van de meest succesvolle Duitstalige artiesten. Hij bracht recent het album So ist das Leben uit en maakt nu een grote tournee met meer dan zestig optredens in zeven landen. Een daarvan in Hasselt. (agr)

Die große Jubiläumstour, Semino Rossi, op 21/2, Trixxo Arena Hasselt. Info: www.trixxo-arena.be

Februari lijkt ver weg, maar neem van ons aan dat er veel vraag zal zijn naar kaartjes voor Semino Rossi. — © RR

DANS

Flamenco van hier

ERA is de nieuwe flamencovoorstelling van danser en choreograaf Frederico Ordoñez, zanger Esteban Murillo, gitarist Anthony Carruba en Samina Carreman. Ze is de danseres die de bezielster is van de flamencoschool La Juana in Houthalen en bij televisiekijkers bekend werd door haar deelname aan De Mol. (agr)

ERA, Compañia Soleá, op 4/11 cc Houthalen-Helchteren, op 18/11 De Muze Heusden-Zolder en op 26/11 De Adelberg Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be

ERA is de nieuwe flamencovoorstelling van danser en choreograaf Frederico Ordoñez, zanger Esteban Murillo, gitarist Anthony Carruba en Samina Carreman uit De Mol. — © RR

THEATER

Messia moet brand blussen

De wereld staat in brand. De mens denkt dat maar één iemand het vuur kan blussen. Men noemt haar Messia. Dimitri Leue schreef de tekst, regisseert het stuk en speelt de mens, terwijl Jennifer Heylen (foto) de verlosser incorporeert. Vier muzikanten en een koor moedigen haar live aan om te redden wat kan. (agr)

Messia, Leue, op 10/11 De Kimpel Bilzen, op 12/11 Achterolmen Maaseik, op 16/11 De Velinx Tongeren, op 18/11 Palethe Pelt en op 1/12 cc Houthalen-Helchteren. Info: www.leue.be

Dimitri Leue schreef de tekst, regisseert het stuk en speelt de mens, terwijl Jennifer Heylen (foto) de verlosser incorporeert. — © RR

KLASSIEK

Strijken met vier

Het Italiaanse strijkkwartet Quartetto di Cremona wordt internationaal beschouwd als een van de beste ensembles in zo’n bezetting. In de Sint-Pieterskerk in Leut spelen ze enkele van de meest iconische werken die voor vier strijkers werden geschreven. Ze zijn van de hand van Beethoven en Bach, Sergej Prokofiev en Felix Mendelssohn-Bartholdy. (agr)

Quartetto di Cremona, op 13/10 Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be

Het Italiaanse strijkkwartet Quartetto di Cremona wordt internationaal beschouwd als een van de beste ensembles in zo’n bezetting. — © RR

COMEDY

Kamiel keert weer terug

Oesje! Zo’n dertig jaar nadat hij het typetje creëerde voor de televisie kruipt Chris Van den Durpel nog eens in de huid van Kamiel Spiessens, zij het dan wel in theaters. Tijdens Spiessens spijbelt ventileert de opmerkelijke tuinier zijn visie op de klimaatproblematiek. Wie het wilt meemaken, moet zich haasten, want er zijn al tal van opvoeringen uitverkocht. (agr)

Spiessens spijbelt, Chris Van den Durpel, op 15/12 De Bogaard Sint-Truiden, op 8/4 Trixxo Theater Hasselt en op 13/5 cc Leopoldsburg. Info: www.comedyshows.be