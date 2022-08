CD&V-voorzitter Sammy Mahdi pleit voor verlenging levensduur kerncentrales met 20 jaar

CD&V wil dat de federale regering mikt op een levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met 20 jaar, in plaats van de 10 jaar die binnen de regering overeen was gekomen. “Die twee kerncentrales langer openhouden, is een belangrijke hefboom om een goede deal te vinden tussen alle partijen. Dat is goed voor onze inwoners en voor de overheid, maar ook voor Engie zelf, wat ruimte geeft om te onderhandelen over een hogere bijdrage”, zegt partijvoorzitter Sammy Mahdi woensdag.

Net voor het zomerreces bereikte de Vivaldi-regering, waar CD&V deel van uitmaakt, een princiepsakkoord met Engie over de verlenging van de twee jongste kerncentrales in ons land. Die zouden vanaf november 2026 tien jaar extra blijven draaien. Volgende maand hoopt de regering al een en ander af te kloppen met de uitbater, om tegen het einde van het jaar te landen met een volledig akkoord.

Binnen de meerderheid wil MR een pak verder gaan en vijf van de zeven centrales langer openhouden, maar ook een verlenging tot 20 jaar moet voor de Franstalige liberalen mogelijk zijn. Ook CD&V pleit er nu voor het onderhandelingsmandaat met Engie open te trekken en te gaan voor een verlenging tot 20 jaar, indien de veiligheid dat toelaat.

Mahdi voert daarbij aan dat de overheid in dat geval de overwinsten langer kan afromen, wat meer middelen moet opbrengen om de gezinnen en bedrijven te steunen. En Engie kan de investeringen die nodig zijn om een verlenging mogelijk te maken, over een lange termijn spreiden. Er is overigens ook sprake van de oprichting van een nieuwe vennootschap met Engie en de overheid aan boord met het oog op die verlenging. In die zin zou die spreiding een goede zaak voor de overheid zijn, aldus Mahdi.

“We zitten in de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, het is niet het moment om vast te houden aan taboes. We hebben onze kernenergie gewoonweg nodig op lange termijn”, zegt hij. “We hebben nood aan echte kernpolitiek op lange termijn. Anders voeren we dit debat binnen enkele jaren opnieuw. Daar zijn onze gezinnen en ondernemers het grootste slachtoffer van.”

Mahdi reageert ook tevreden op de beslissing van de federale regering om de overwinsten in de energiesector aan te pakken via een bijdrage, met name via de nucleaire rente. CD&V pleitte de afgelopen maanden dan ook steeds om de overwinsten rechtstreeks aan te pakken via de nucleaire heffing, een standpunt dat nu eindelijk gevolgd wordt door alle partijen in de federale regering, merkt Mahdi op. “Ik ben blij om te zien dat bij alle partijen de geesten gerijpt zijn, alleen blijft het jammer dat er zoveel kostbare tijd verloren is gegaan de afgelopen maanden. We moeten nu heel snel doorpakken en de onderhandelingen met Engie aangaan”, besluit Mahdi.