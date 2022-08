VIDEO. Max Verstappen verkent Zandvoort… achteruit in een Dafje

In de aanloop naar de GP van Nederland is Max Verstappen al op verkenning geweest in Zandvoort. Hij hield er een race met Yuki Tsunoda, maar dan wel in een Dafje en achteruit.

Het oude Dafje is cultureel erfgoed in Nederland. Daf is een afkorting van Van Doorne’s Automobielfabriek, het bedrijf van de Eindhovense familie Van Doorne. In de jaren 1970 werden de wagens uitgerust met een Variomatic-versnellingsbak. Zo’n continu variabele transmissie (CVT) betekende dat de auto twee versnellingen had: één vooruit en één achteruit. In beide versnellingen kon hij even hard rijden. Zo ontstond al gauw de Nederlandse volkssport van het achteruitracen.

Red Bull Nederland pikte die traditie op in de aanloop naar de race in Zandvoort. Max Verstappen en Yuki Tsunoda, zijn Japanse collega van AlphaTauri, hielden een race tegen elkaar op het duinencircuit. Verstappen verzekerde zich makkelijk van de pole, want de Japanner zette zijn Daf in de muur. In de hindernissenrace verslikte Tsunoda zich opnieuw in de Hugenholtzbocht. Een mooie revanche voor Verstappen, want eerder dit jaar was Tsunoda de winnaar in een race met moerasbuggy’s in de Everglades nabij Miami.

Verstappen: “Ik had vooraf wat video’s bekeken op YouTube en het leek me leuk om zelf zo’n achteruitrace te proberen. Het was fun en ook een degelijk prestatie, denk ik. Ik had nooit eerder zo snel achteruit gereden, dat was helemaal nieuw voor mij. De auto haalt 120 km/u in zijn achteruit, even hard als vooruit. Maar in de toekomst rij ik toch maar liever weer vooruit.”

Ook Tsunoda had zich geamuseerd: “Toch wel, ondanks mijn crash. Na mijn zege in de moerasbuggy staan Max en ik gelijk. Benieuwd wat de volgende competitie wordt.” (mc)

De Daf gaat even hard achteruit als vooruit. — © Red Bull

Max Verstappen en Yuki Tsunoda. — © Red Bull