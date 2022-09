Onze fotografe speurt naar bijzondere outfits op straat. In de Bevrijdingslaan in As spotten we Julian Vanhees (11) uit As, leerling zesde leerjaar gemeentelijke basisschool in Niel-bij-As. Hij houdt van orgelmuziek en woord, maar ook van tennis, kungfu en musicals. Hij droomt van een carrière als acteur en componist.