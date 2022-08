Belgian Lion Maxime De Zeeuw: “Eurobasket is als Disneyland voor mij”

De Belgian Lions beginnen donderdag in de Georgische hoofdstad Tbilisi aan een vijfde opeenvolgende Eurobasket. Op de persconferentie nam kapitein Maxime De Zeeuw de honneurs waar. “Eurobasket? Dat is Disneyland voor mij. Ik ben zo gelukkig om mijn land te kunnen vertegenwoordigen,” aldus de 35-jarige Brusselaar van de Belgian Lions.

Met een wedstrijd tegen het gastland Georgië en met maar liefst 10.000 fans in de Tbilisi Arena openen de Belgian Lions morgenavond (19 uur Belgische tijd) het EK. In groep A zitten verder nog wereldtopper Spanje, Turkije, Montenegro en Bulgarije. Van de vier groepen van zes is de top-4 gekwalificeerd voor de 1/8ste finales. Die gaan door in de Duitse hoofdstad Berlijn.

“Na een stevige voorbereiding zijn we klaar voor het EK. Ja, het is een stevige groep. Maar er zijn geen zwakke poules. Ook de vorige EK’s hadden we stevige tegenstanders. Herinner je het EK nog in het Turkse Istanboel (2017)? Onder meer Rusland, Servië, Letland en Turkije zaten toen in onze groep.”

Maxime De Zeeuw (127 caps) is dan ook een ervaringsdeskundige en begint met recordinternationaal Jonathan Tabu (141 caps) aan een vijfde opeenvolgende EK. “Ja het gaat snel. Ik heb verschillende generaties meegemaakt en dat is fijn. Ik wil altijd spelen voor de Belgian Lions. Al moet ik op krukken komen. Als de coach me selecteert uiteraard (lacht). Het is een eer voor mij en ik vergelijk het met Disneyland. Ik ben zo blij als een kind als ik dat shirt van de nationale ploeg aantrek. Onze challenge? We zijn ambitieus, maar bekijken het match per match. Ik hoop stiekem op de 1/8ste finale. Hopelijk vullen we dat plan in,” aldus nog Maxime De Zeeuw.

De Brusselaar liep op training in Georgië een klein letsel op. “Geen probleem. Ik ben klaar om het EK aan te vatten,” aldus Maxime De Zeeuw. De Belgian Lions zijn met 14 spelers in Tbilisi. Vandaag geeft bondscoach Dario Gjergja zijn definitieve selectie van twaalf nog vrij.