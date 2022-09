Een zachte sjaal, Belgisch debardeurtje, en zwevend lampje: dit shopte team Billie deze week bij elkaar

Het is alweer tijd om afscheid te nemen van de zomer. Voor team Billie geen trieste tijd, maar het ideale excuus om nazomerkoopjes te doen. En niets schreeuwt meer herfst dan samen koekjes bakken, toch? Of wat dacht je van bordjes in mosgroen die smeken om een stukje citroentaart?

Gluren naar de vogeltjes

Hanne Vandenweghe, redactrice: “Nu ik me aan het onderdompelen ben in de wereld van het vogelspotten, stootte ik op een praktisch probleem ... Omhoog kijken met een verrekijker doet na een tijdje pijn aan de nek. Vandaar: mijn onopvallende, uiterst lichte en opbergbare stoel om me dit najaar ergens te installeren en de grote trek comfortabel te volgen.”

Reisstoel Compact Observer van Robens bij AS Adventure, 103,95 euro

asadventure.com

Bakken met Lily

Eva Verschuere, lay-out: “Dit stond al lang op mijn lijstje om eens met mijn dochter te doen. Koekjes bakken met uitsteekvormpjes.”

Uitsteekvorm voor koekjes, Dille & Kamille, 1,50 euro per stuk

dille-kamille.be

Weg met de biljartbal

Lien Lammens, redactrice: “Je make-up aanbrengen … om na een kwartier alweer te blinken als een biljartbal. Voor ik deze crème ontdekte, had ik er elke dag last van. Maar dankzij dit blauwe potje, dat ik al minstens vijf keer opnieuw bestelde, zijn mijn glimmende dagen helemaal voorbij.”

Daywear Matte, Estée Lauder, 51,50 euro voor 50 ml

esteelauder.be

Debardeurtje voor alle dagen

Nanerle Ferket, eindredactie: “Een debardeurtje dat je in de zomer zo draagt, en in de winter met een longsleeve eronder. Van een jonge Belgische ontwerpster én in België gemaakt!”

Lucy vest créme van Emely Van Impe, 145 euro

agnesmaurice.be

Schijnend zweven

Veronique Nolens, coördinator: “Dit zwevende lampje van Flyte ontdekt tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe eyecatcher voor op mijn nachtkastje.”

Flyte Manhattan 2.1, 299 euro

productpine.com

Draperen maar

Veronique Nolens, coördinator: “Sjaals in mohair, ik krijg er niet genoeg van. Lekker warm in de winter maar ook mooi te draperen over een topje of jurkje tijdens de iets frissere Indian summer avonden.”

Sjaal Jille neon coral, Leselles, 104,99 euro

leselles.be

Laat de citroentaartjes maar komen

Lien Lammens, redactrice: “Onze dessertbordjes waren aan vervanging toe. Deze groene exemplaren smeken gewoon om een stukje citroentaart.”

70’s dessertbord Moss van HKliving, 8,50 euro per stuk

drafabgreen.be

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.