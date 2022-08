Peuter overleden na bijzonder zwaar onweer in Spanje: klap op hoofd van hagel van meer dan 10 centimeter groot

Bij een bijzonder hevige hagelbui in het Spaanse Girona is dinsdag een 20 maanden oude peuter om het leven gekomen. Dat meldt El Pais.

Het meisje raakte zwaargewond aan het hoofd toen er dinsdagavond omstreeks 19.30 uur in het dorp La Bisbal d’Empordà, in het noordoosten van Spanje, gedurende enkele minuten hagelbollen van meer dan 10 centimeter diameter uit de lucht vielen. “De hagel viel maar tien minuten, maar het waren tien minuten van angst”, aldus een gemeenteraadslid. Het meisje werd nog overgebracht naar een ziekenhuis in Girona, maar overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen.

Het ging om de zwaarste storm die de afgelopen 20 jaar werd geregistreerd in Catalonië. Er vielen vijftig gewonden, en ook de materiële schade in het gebied is aanzienlijk. De gebrandschilderde ramen van de kerk in de gemeente werden verbrijzeld. De ijsballen beschadigden ook tientallen auto’s en straatmeubilair. Het regende nauwelijks.