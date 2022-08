De visagiste van de supersterren verklapt: “Dankzij deze make-up sta je altijd goed op de foto”

Fotogeniek? Je bent het of je bent het niet. Althans, dat denk jij misschien. Sommige mensen lijken nu eenmaal helemaal geen moeite te moeten doen om goed te staan op vakantiekiekjes, terwijl anderen er altijd lijkbleek of dof uitzien. Geloof het of niet, iedereen kan er volgens Charlotte Tilbury altijd goed uitzien op foto. Jij ook.

Als je houdt van make-up doet de naam Charlotte Tilbury doet wellicht een belletje rinkelen. Ze heeft haar eigen beautylijn, en is daarnaast ook regelmatig visagiste van sterren als Britney Spears en Poppy Delevingne. Een heuse beauty-experte dus, die we maar al te graag op haar woord geloven.

LEES OOK:

Kijk naar het licht

In een interview met de Duitse Vogue verklapt Tilbury hét geheim om er dankzij make-up altijd goed uit te zien op foto’s. En dat geheim is licht. Zelf denkt de visagiste hier steevast over na wanneer ze haar producten ontwikkelt: “Ik ga altijd na hoe iets eruitziet met een ringlamp op Instagram én hoe dat overkomt in de realiteit − ik houd de echte persoon in gedachten en probeer om die lichteffecten te vertalen naar het echte leven. Ik wil niet dat iemand er goed uitziet op foto’s of op televisie, maar niet in real life. Dat vind ik heel belangrijk.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe je het lichtprincipe zelf toepast? Ga voor de spiegel staan, met een lichtbron voor je gezicht, ietsje in de hoogte. Kan je jezelf in de spiegel bekijken in het zonlicht, dan is dat nog beter. Kijk waar de zon je gelaat oplicht − meestal zijn dat je jukbeenderen, je voorhoofd, het puntje van je neus en je kin. Dat zijn ook de punten die je met je make-up wil oplichten door middel van een goede highlighter. Kies je foundation trouwens niet te mat, want dat ziet er al snel uit als een masker. En hoe beter je jezelf hydrateert, hoe meer je huid van nature straalt en hoe minder make-up je nodig hebt!

Camille Van Puymbroeck