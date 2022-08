Prequel van ‘The Lord of the Rings’ is duurste serie ooit, maar wij hebben heimwee naar Gandalf en Frodo

Morfydd Clark volgt Cate Blanchett op als elfenvrouw Galadriel in ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’. — © Amazon

Twaalf dagen na de opstart van House of the Dragon van rivaal HBO lanceert Amazon die andere fantasy-klepper The Lord of the Rings: The Rings of Power. Je ziet meteen waar het enorme budget naartoe ging.

De Lord of the Rings-prequelserie danken we aan Amazon-opperhoofd en J.R.R. Tolkien-fan Jeff Bezos die hoogstpersoonlijk de onderhandelingen voerde om het project binnen te halen, zodat hij kon concurreren met House of the Dragon. Geld bleek geen obstakel. Alleen al voor de rechten betaalde Amazon 250 miljoen dollar. Per aflevering van het eerste achtdelige seizoen werd 60 miljoen dollar neergeteld, driemaal zoveel als een aflevering van de prequel van Game of Thrones. The Rings of Power is dan ook hét grote prestigeproject van Amazon. Of de duurste televisiereeks aller tijden een waanzinnige gok is of een slimme promotiestunt zal nog moeten blijken. De pers kreeg slechts twee episodes om te recenseren. Die zien er alvast extreem luxueus uit.

Er werd op geen dollar gekeken om de decors van ‘The Rings of Power’ te bouwen. — © Amazon

The Silmarillion

Showrunners J. D. Payne en Patrick McKay haalden de mosterd bij de appendices van The Return of the King en de verhalenbundel The Silmarillion. Een uitstekend idee, want Tolkiens Midden-Aarde-universum is veel breder dan wat we in Lord of the Rings- en The Hobbit-trilogie van Peter Jackson hebben gezien. Het verhaal speelt nu in de tweede eeuw van Midden-Aarde, waar The Lord of the Rings in de derde eeuw speelde.

In de prequelserie zijn we er de getuigen van hoe opperschurk Sauron oprukt, de machtsringen gesmeed worden en het eiland Númenor (Tolkiens versie van Atlantis) implodeert. Met andere woorden: we krijgen hier de grote aanloop naar de introsequensen uit Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring en The Hobbit: An Unexpected Journey. Maar tijdens de aanhef is er nog geen sprake van de ‘ring to rule them all’.

Geen ‘Lord of the Rings’ zonder dwergen. — © Amazon

Een drietal hoofdverhaallijnen moeten de weg plaveien naar een epische finale in het vijfde seizoen. Centraal staat elfenkrijgster Galadriel (Morfydd Clark die Cate Blanchett opvolgt) die al jaren jacht maakt op Sauron. Omdat iedereen denkt dat hij dood is, voelt zij zich verplicht om alleen op pad te gaan. Tezelfdertijd trachten Elf Arondir en mens Bronwyn hun gevoelens voor elkaar uit te spreken terwijl ze een plots oprukkend gevaar ontdekken. Niet ver daar vandaan zien hobbits een meteoriet uit de lucht vallen, wat later een man met geheugenverlies blijkt te zijn.

Jacksoniaans

Zoals House of the Dragon is ook Rings of Power met zijn tijd meegegaan. Er zijn nu ook zwarte hobbits en elfen. MaarRings of Power richt zich in tegenstelling tot House of the Dragon uitsluitend tot een familiepubliek. Liefde is platonisch en het geweld beperkt zich tot enkele confrontaties met trollen en orks. De showrunners haalden de look vooral uit de Lord of the Rings-films van Jackson. Dat is begrijpelijk, want die films legden voor de hele wereld vast hoe het Tolkien-universum er zou kunnen uitzien.

Er zijn nu ook zwarte hobbits in ‘The Rings of Power’. — © Amazon

Ook de regiestijl van de Spaanse regisseur J. A. Bayona (A Monster Calls) voelt Jacksoniaans aan. De narratieve opbouw leunt dan weer dichter aan bij die van Game of Thrones. Geen toeval, want een van de adviserende producers is een Game of Thrones-scenarist. Bovendien kan je maar beter een succesformule overnemen. Maakt dat alles van The Rings of Power een absolute must? Dat is te vroeg, want de reeks moet nog groeien.

Elfenvrouw Galadriel belandt tijdens haar speurtocht naar opperslechterik Sauron in de oceaan. — © Amazon

Er wordt in de eerste afleveringen wel opvallend veel gekletst en dreigende momenten beperken zich tot een Winter is Coming-sfeertje. De voornaamste hindernis zijn de personages die nogal kleurloos overkomen. Je krijgt wat heimwee naar Gandalf, Frodo en Aragorn die het publiek al in het eerste uur van The Fellowship of the Ring op sleeptouw konden nemen.

Het succes zal afhangen van hoe snel The Rings of Power naar derde versnelling zal schakelen en of de personages meer karakter zullen krijgen. De eerste indruk is: zeer fraai, maar matig boeiend.

‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ speelt vanaf 2 september op Amazon Prime.