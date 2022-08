Meer middelen en beter kader voor Vlaamse internaten

Het Vlaams onderwijs telt ongeveer 160 gewone internaten, met meer dan 11.000 internen. Sinds het begin van de jaren 1980 is voor hen zo goed als niet meer veranderd op het gebied van regelgeving. Daardoor zitten veel van de internaten verstrikt in een administratief kluwen met acht verschillende erkenningsvormen en evenveel mogelijke financieringsstromen. Dat zorgt er voor dat niet alle internaten gelijk gefinancierd worden en er grote verschillen zijn tussen de overheidssteun die de ene intern krijgt tegenover de andere. De regelgeving is bovendien vaak stringent, met weinig flexibiliteit in de personeelsomkadering.

Minister Weyts wil daar een mouw aan passen en voert daarom een modernisering door. Een nieuw decreet maakt komaf met het lappendeken aan regels: voortaan zal er slechts één organisatievorm en één financieringsmechanisme zijn. Alle internaten kunnen rekenen op hetzelfde basisbudget: omkadering en werkingsbudget per interne.

Daarbovenop kunnen extra middelen komen als een internaat bijvoorbeeld kleuters, jongeren uit de jeugdhulpverlening of leerlingen met speciale zorgnoden opneemt. Er is ook iets extra voorzien voor internaten die een groot aantal internen ook tijdens weekends en vakantieperiodes opvangt.

Naast de 160 gewone internaten zijn er 21 ‘buitengewone internaten’ met samen ongeveer 1.000 kwetsbare internen die eigenlijk welzijnswerk doen. Die vallen momenteel onder Onderwijs en lopen daardoor heel wat middelen mis. Die 21 zullen deze regeerperiode een volwaardige plaats krijgen binnen het beleidsdomein Welzijn, waar ze betere en meer aangepaste ondersteuning krijgen.

Er komen ook structureel extra middelen voor de gewone internaten. Vanaf 2023 komt er recurrent 5 miljoen euro bij en stijgt het budget naar meer dan 72 miljoen euro per jaar.

Weyts wil daarnaast de versplintering aanpakken door een financiële stimulans te geven aan samenwerking. Alle huidige internaten kunnen hun specifieke werking, eigenheid en locatie behouden, maar worden aangemoedigd om samen te werken rond onder meer kwaliteitszorg, door bijvoorbeeld een gemeenschappelijke directeur aan te stellen die meerdere vestigingsplaatsen kan aansturen, luidt het. “Als je te kleinschalig bent, dan kan je nooit de ideale omkadering aanbieden”, zegt Weyts.

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet al principieel goedgekeurd. Alle internaatsbesturen kregen op 30 augustus een toelichting bij de nieuwe regelgeving.