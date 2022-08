Schutters schieten maar liefst 111 erekruizen in 2022

Op de zaterdag na een bondsschuttersfeest wordt telkens een erekruisschietwedstrijd georganiseerd. Elke schutter die op zondag aan de optocht of de schietwedstrijd deelgenomen heeft, kan meedoen aan de wedstrijd voor een erekruis. Een jeugdschutter kan een erekruis halen met de luchtdrukbuks bij het afschieten van een aantal bölkes, afhankelijk van zijn leeftijd, in meerdere rondes. Zodra een schutter 16 jaar is, kan een erekruis gehaald worden met de buks bij het afschieten van 100 bölkes. Dat wordt gedaan in telkens zes schoten waardoor er voor een erekruis 17 rondes van zes schoten nodig zijn. Deze persoonlijke schietwedstrijd eindigt dus met goed gevolg bij 102 rake schoten. Maar als de schutter een bölke mist, ligt hij uit de wedstrijd. Een misser is dus pijnlijk en zoveel te erger als er in de 16de of 17de ronde gemist wordt.

Dit jaar werden er tijdens de erekruisschietwedstrijden bij Sint-Harlindis & Relindis Ellikom, Sint-Hubertus Manestraat, Sint-Sebastiaan Grote-Brogel en Sint-Laurentius Bocholt respectievelijk 24, 23, 31 en 33 erekruizen geschoten. Bijzonder is de prestatie van de schutters die present waren op alle erekruisschietwedstrijden van dit jaar en daar bovendien ook telkens een erekruis in de wacht sleepten. Die krachttoer werd geleverd door Geert Henkens, Nicole Lamberigts en Josette Van Esser van Breydelzonen Kessenich, Christiaan Luypaart van Sint-Martinus Grootbeersel en Marc Eerdekens, Armand Iven en Kris Vos van Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille. Proficiat aan deze zeven dames en heren.

De klassementen worden steeds op de website van de bond van Schutterijen Maas en Kempen gepubliceerd. Zie: www.maasenkempen.be onder 'Uitslagen'.