Zeeman duikt terug in de tijd en brengt populairste stukken uit fancollectie opnieuw op de markt

De Zeeman, het is een begrip. Sinds de keten in de jaren zestig haar opwachting maakte, raakten heel wat klanten overtuigd van de marcellekes, de onderbroeken, … Zo overtuigd zelfs dat er een heuse Zeeman-fanbase ontstond. Daar speelde het merk de afgelopen jaren gretig op in met verschillende fancollecties, inclusief enkele intussen iconische stukken.