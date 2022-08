OPROEP. Sta jij morgen voor het eerst voor de klas?

© An Nelissen

1 september is niet enkel voor leerlingen een spannende dag. Wij zijn op zoek naar nieuwbakken leerkrachten die donderdag voor het eerst voor de klas staan.

Het lerarentekort wordt steeds nijpender en nieuwe leerkrachten zijn dan ook meer dan welkom. Maar de instroom is beperkt en ook de zogenaamde zijinstromers, die op latere leeftijd de overstap maken naar het onderwijs, zijn zeldzame witte merels.

Voor een reportage zijn wij op zoek naar leerkrachten die op 1 september hun allereerste dag voor de klas staan. Wat heeft hen doen beslissen om te kiezen voor een carrière in het onderwijs? Met welke verwachtingen beginnen ze aan het schooljaar? En met welk gevoel kijken ze naar hun eerste schooldag?

Als jij een gloednieuwe leerkracht kent, of morgen zelf aan een avontuur in het onderwijs begint, laat het dan weten via dit formulier. Veel dank!

jom