Forse discussie op Vlaams niveau in aanloop naar Overlegcomité over energiecrisis: “Laat de show achterwege”

In de aanloop naar het Overlegcomité dat woensdag op zoek moet naar oplossingen voor de torenhoge energiefacturen, werd op vraag van fractievoorzitter Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) een vroegtijdige Vlaamse commissie voor Energie bijeengeroepen. Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) beet van zich af en zette de puntjes op de ‘i’ over haar uitspraak dat het Overlegcomité tot niets zou leiden: “Beslis gewoon, zoals Vlaanderen, en laat de show achterwege.”

Op enkele uren van het veelbesproken Overlegcomité wordt in de schoot van het Vlaams Parlement in allerijl een extra commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke ordening en Energie samengeroepen. Dat was op vraag van fractieleider Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), die toch nog even wou terugkomen op de uitspraken van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Laat de show achterwege

Demir, die als vakminister werd uitgenodigd op het Overlegcomité, zei dinsdag in het Limburgse Koersel dat “overleg weigeren onbeleefd zou zijn.” In één adem door boorde ze de hoge verwachtingen over de uitkomst van het overlegcomité de grond in: “Tot wat gaat het leiden?”, vroeg ze zich luidop af. “Vlaanderen heeft geen overlegcomité nodig om de renovaties en uitrol van hernieuwbare energie te versterken. Overleg over wat?”

Voorzitter Conner Rousseau was er als de kippen bij om Demir van antwoord te dienen: “Over de mensen hun energiefactuur, Zuhal! Ik hoop echt dat je al Vlaams minister van Energie alles op alles zet. Werk mee in plaats van nu al te zagen”, beet de voorzitter van de Vlaamse socialisten Demir toe. Maar Demir laat zich niet kennen: “Als ieder niveau doet wat het kan, komen we vooruit. Beslis gewoon, zoals Vlaanderen, en laat de show achterwege”, antwoordde ze op de aanmaning van Rousseau.

Spoedzitting

Woensdagmorgen werd een spoedzitting van de Vlaamse commissie Energie bijeengeroepen. In een statement zette minister Demir de puntjes op de ‘i’: “We hebben al voor de oorlog in Oekraïne maatregelen getroffen, en er zullen nog maatregelen volgen. Met de Vlaamse regering hebben we heel wat pistes uitgewerkt”, zei ze over de kritiek dat Vlaanderen niet wakker zou liggen van de energiecrisis. “Minder show, meer maatregelen. We trekken steun uit voor het isoleren van de woningen en er is een langetermijnstrategie voor renovatie en innovatie”, zei Demir over de verwezenlijkingen van de Vlaamse regering. Ze wijst er ook op dat Vlaanderen een voorstel voor een Vlaamse overwinstbelasting zal indienen bij de Raad van State.

“Sta mij toe dat we die maatregelen de komende weken bespreken in de schoot van de Vlaamse regering”, zegt Demir. Daar vinden de komende weken begrotingsgesprekken plaats. “De illusie wordt gewekt dat er van alles beslist gaat worden op dat Overlegcomité, maar ik hou daar niet van. Ik werk graag aan de hand van uitgewerkte dossiers. Niet met honderden ballonnetjes.” Na de commissie zit de Vlaamse regering samen, vermoedelijk om het standpunt op het overlegcomité verder voor te bereiden en eventuele plooien tussen de Vlaamse coalitiepartijen glad te strijken.

Kleinzoon van Poetin

Coalitiegenoot Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) roept Demir alvast op om zich constructief op te stellen bij het Overlegcomité: “Er is geen silver bullet, maar er kunnen maatregelen genomen worden binnen een breder plan.” Parlementslid Bruno Tobback (Vooruit) heeft het over het afschuiven van de verantwoordelijkheid, “We moeten het onmogelijke mogelijk maken. Als we zo verder doen is de kleinzoon van Poetin keizer van Rusland voordat Vlaanderen energiezuinig is.”