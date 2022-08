MR-voorzitter Bouchez haalt zwaar uit naar minister van Energie Tinne Van der Straeten: “Ze liegt”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft woensdag opnieuw fors uitgehaald naar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Hij beschuldigde haar ervan te liegen in het dossier over de kerncentrales.

Op de Franstalige nieuwszender LN24 stelde Bouchez dat Van der Straeten loog toen ze zei dat de kerncentrales niet kunnen worden verlengd uit veiligheidsredenen. De reactoren houden volgens hem geen risico in. En als er scheurtjes ontdekt zijn in twee van de reactoren, dan zijn die “onzichtbaar voor het blote oog”, stelde de liberale voorzitter. “Als die centrales echt gevaarlijk zijn, waarom sluit de minister ze dan morgenvroeg niet?”

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet heeft het echter gehad met de houding van Bouchez. Hij reageerde even later bij de RTBF hoorbaar geïrriteerd op de kritiek van Bouchez. “Dit kan niet blijven duren”, luidde het. Volgens Nollet schaadt de houding van de MR-voorzitter de Belgische geloofwaardigheid op het Europese toneel. In zijn ogen blijft Bouchez vasthouden aan praktijken uit de 20ste eeuw, door constant op de rem te duwen wanneer het gaat om het belasten van de overwinsten van de energieproducenten. “Zijn neoliberaal model slaat nergens meer op.”