Record voor de Red Flames: bijna 8.000 tickets verkocht voor cruciale WK-kwalificatiematch

De Red Flames kunnen voor de cruciale kwalificatiematch van vrijdag tegen Noorwegen in Leuven (20u30) rekenen op ruime steun van de supporters. Bijna 8.000 fans kochten al een toegangskaartje waardoor het vorige supportersrecord uit 2018 zeker sneuvelt. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) woensdag gemeld.

De Noorse vrouwen leiden voorlopig de kwalificatiegroep en hebben drie punten voorsprong op België, tweede in de stand met negentien punten na acht wedstrijden. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee spelen maken nog kans via barrages.

De Flames zullen tegen Noorwegen alvast kunnen rekenen op massale steun van de fans. Met bijna 8.000 verkochte tickets gaat het vier jaar oude supportersrecord tegen Portugal (7.200 fans in Leuven) al zeker voor de bijl. Als er nog 765 kaartjes over de toonbank gaan, zal Den Dreef voor de kraker tot de nok gevuld zijn - een primeur voor de Belgische voetbalvrouwen. Tot dusver zijn liefst 2.500 van de aanwezige supporters jonger dan 16 jaar.

“Het nieuwe supportersrecord toont dat de populariteit van onze Red Flames blijft stijgen sinds het geslaagde EK in Engeland deze zomer”, zegt Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB. “Tegen Noorwegen kunnen we, samen met onze fans, nog een mooie bladzijde toevoegen aan de geschiedenisboeken van de Red Flames. We rekenen daarvoor op een zo goed als uitverkocht stadion om Leuven op zijn grondvesten te doen daveren.”