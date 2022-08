KVG op verwenweekend in vakantiehuis Fabiola

"We beleefden heel mooie momenten met de gocarts en homemobiel", klinkt het. "We deden een fotozoektocht en een karaoke- en dansavond. In het belevingshuis konden de deelnemers tot rust komen of zich ontspannen in verschillende ruimtes. We konden op muziek ervaren hoe het voelt om op een paard of op een motor te zitten zodat je echt het gevoel krijgt dat je op de rug van een paard zit of met de motor rijdt. Ook aan de rolstoelgebruikers was gedacht, voor hun was er ook een speciale trilplaat op maat van de muziek. We leefden ons uit met de volksspelen en de biljarttafels, en nog veel meer. Kortom, onze deelnemers genoten met volle teugen van een goed gevuld en zonnig weekend in zo’n gezonde groene omgeving. De keuken had ook zijn best gedaan en verwende ons met lekkere maaltijden. Dank aan de vrijwilligers voor hun inzet en piekfijne organisatie. "