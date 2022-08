Man die met een bestelwagen inreed op een Brussels terras, blijft een maand in de cel

De man die vrijdag met zijn bestelwagen inreed op een terras in Brussel, blijft een maand in de cel. De raadkamer moet daarover later vandaag nog uitspraak doen, maar zijn advocaten hebben alvast beslist om in dit stadium van het onderzoek niet om zijn vrijlating te vragen. Volgens de advocaten zijn er nog te veel onduidelijkheden over de omstandigheden van het incident, maar van enige voorbedachtheid is er volgens hen alvast geen sprake.