Interlands met Rode Duivels opnieuw in gevaar? Pechvogel Jérémy Doku aan de kant met spierblessure

“Jérémy Doku zal ontbreken”, zei coach Bruno Genesio op de persconferentie daags voor de wedstrijd tegen Brest. “Hij kampt met een klein ongemak aan de spieren. We moeten onderzoeken afwachten om te weten hoelang hij afwezig zal zijn. Maar dat hij er woensdag niet bij zal zijn, dat is zeker.”

Doku sukkelt al meer dan een jaar met blessures. Dit seizoen bleef hij voorlopig gespaard, tot nu. De snelle vleugelaanvaller mocht de eerste drie competitiewedstrijden invallen, afgelopen weekend kreeg hij zijn eerste basisplaats. Het jeugdproduct van Anderlecht deed een uur mee tegen Lens (2-1 verlies).

Meer dan een jaar geen Rode Duivel

Net nu hij zijn plaats in de basiself lijkt te heroveren, valt Doku dus opnieuw geblesseerd uit. Vorig seizoen speelde Doku amper 461 minuten in de competitie vanwege blessureleed. Hij had achtereenvolgens last van een hamstring-, knie- en kuitblessure.

Daardoor kwam hij al meer dan een jaar niet meer in actie voor de Rode Duivels. Zijn laatste optreden voor de nationale ploeg dateert van 2 juili 2021, de kwartfinale van het EK tegen Italië.

Als zijn nieuwe blessure ernstig blijkt, dreigt Doku opnieuw wedstrijden met de Rode Duivels te missen. Op 22 en 25 september staan de Nations League-wedstrijden tegen Wales en Nederland op het programma. Op 16 september maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend.