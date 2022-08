STVV’er Christian Brüls voorwaardelijk geschorst voor uitlatingen tegenover arbitrage

Brüls deelde in de partij tegen Anderlecht in de tweede helft een schop uit aan Yari Verschaeren. Scheidsrechter Nicolas Laforge bestrafte die actie met een gele kaart, waarop de VAR Laforge naar het scherm riep om de beelden te gaan bekijken. Uiteindelijk bleef Laforge bij zijn oorspronkelijke beslissing om een gele kaart te geven.

Na afloop van de partij werd Brüls voor de tv-camera van Eleven Sports om commentaar gevraagd bij die actie. “Als dit misschien rood was, dan weet ik niet wat anderen moeten krijgen”, reageerde Brüls. “Ik had geen enkele intentie om hem te kwetsen. Dat ze daar zelfs naar gaan kijken, de ref was belachelijk. Misschien wilde hij enkel wat opvallen?”

Die uitspraak schoot bij de KBVB in het verkeerde keelgat, waarop Brüls werd opgeroepen voor de Disciplinaire Commissie. De middenvelder van de Kanaries moest zich daar dinsdag verantwoorden en deed dat in het bijzijn van een advocaat. Na het aanhoren van zijn uitleg besliste de commissie vandaag dat het een voorwaardelijke schorsing van één speeldag oplegt. Dat betekent dat Brüls bij een volgende schorsing door één rode of vijf gele kaarten, een speeldag extra aan zijn broek krijgt.