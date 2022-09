Brussel

Tien jaar journaalanker en evenlang getrouwd: de Hasseltse Hanne Decoutere (42) heeft twee keer prijs. “Dit is het gepaste moment om terug te blikken”, vindt ze. “Toen ik 32 was, was ik nog een meisje dat kwam proeven van de grote tv-wereld. Nu ben ik een zelfzekere vrouw.”