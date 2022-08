Nog een afvaller: nummer vijf in het klassement Simon Yates moet Vuelta verlaten na positieve coronatest

”Team BikeExchange-Jayco kopman Simon Yates moet de Vuelta verlaten na een positieve coronatest voor de elfde etappe”, aldus de Australische ploeg in een officiële mededeling. “Hij had afgelopen nacht last van milde symptomen en testte woensdagochtend positief. Gezien de strenge regels van het team kan hij zijn Vuelta niet verderzetten.”

“Afgelopen nacht had Simon lichte koorts en spierpijnen”, legt de teamdokter uit. “We deden een test en die was positief. We nemen de renner uit koers in het belang van zijn gezondheid en welzijn.”

Yates stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement, op 4’50” van leider Remco Evenepoel.