Leerlingen herdenken overleden Zonhovense schooldirecteur met bellen, bloemen en applaus

Ook op Ter Donk bij Zonhoven staan de boekentasjes en de brooddozen stilaan klaar voor het nieuwe schooljaar. Maar de start is er wel veel moeilijker dan anders. In de grote vakantie overleed plots hun schooldirecteur Marc Broeders.

De ondernemende directeur blies de lokale basisschool ‘De Horizon’ de voorbije jaren nieuw leven in. Er werd grondig verbouwd, de speelplaats werd helemaal vernieuwd, en het aantal leerlingen groeide. Maar de directeur werd afgelopen voorjaar ook onverwacht erg ziek. De leerlingen vormden in mei nog een groot, menselijk hart op hun speelplaats. Ze hoopten dat hun directeur toch nog beter zou worden. Maar begin juli is meester Marc toch overleden.

Daarom kwamen veel leerlingen, leerkrachten en ouders dinsdag al even naar hun school. Ze verzamelden bloemen, zorgden voor een oorverdovend applaus én de kinderen bliezen vanop de speelplaats duizenden zeepbellen richting hemel. “Omdat jij de zon was van onze school de ‘Horizon’”, vertelde meester Kris. Het nieuwe schooljaar zal morgen ook op Ter Donk beginnen. Maar het zal wel even onwennig zoeken zijn.

© toro