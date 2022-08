Ierse versie van tv-serie ‘Clan’ is een schot in de roos: nog meer charme en véél grappiger

Claes Bang is briljant als charmante cobra die zijn vrouw domineert en haar zussen (onder meer showrunner Sharon Horgan) de duivel aandoet in ‘Bad Sisters’. — © Apple TV+

Het concept van de Vlaamse reeks werd behouden, maar de magie zit hem in de vele aanpassingen. In feite heeft Sharon Horgan in samenwerking met het productiehuis Caviar de mindere punten van Clan geëlimineerd en vervangen door leuke verrassingen.

In de eerste plaats is Bad Sisters vooral veel grappiger. De grootste troef daarbij is de casting van de Deense acteur Claes Bang (The Square) als JP, de cynische rotzak die het leven van zijn vrouw en haar vier zussen helemaal verzuurt. Die situatie leidt tot een complot waarbij de zussen hem zo snel mogelijk om zeep willen helpen. Bang speelt de smeerlap als een zeer lichtgeraakte cobra die zich verschuilt achter een perfecte gentleman met een extreem gevoel voor zwarte humor en een enorme charme. Bang is zo sterk in het uitspelen van die charme – die bij het personage van Dirk Roofthooft in het origineel afwezig was – dat het een waar feest wordt.

© Apple TV+

Horgan stopte ook veel meer humor in de andere personages – de twee verzekeringingsinspecteurs zijn geestiger dan in Clan – en liet een leukere en functionelere soundtrack aanrukken om het geheel als een bijna-blijspel te doen aanvoelen. Geweldig amusement. (cc)

‘Bad Sisters’, elke vrijdag een nieuwe aflevering op Apple TV+