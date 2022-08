Jago Geerts verlengt zijn contract bij Yamaha met twee jaar

Geerts rijdt sinds 2018 voor het Genkse Kemea, het officiële fabrieksteam van Yamaha in de MX2. Met een achtste, derde en twee keer tweede plaats ontpopte de Kempenaar zich bij Kemea tot een absolute wereldtopper in de lichtste categorie. De Balenaar won al 16 Grote Prijzen voor Yamaha en staat momenteel ook aan de leiding in het WK. Komend weekend trekt Geerts met twee puntjes voorsprong op Tom Vialle naar het Turkse Afyonkarahisar voor de laatste en allesbeslissende GP.

“Ik heb al vijf mooie jaren achter de rug bij Kemea. Ik ken er iedereen, ik weet hoe ze werken en ik besef dat ze alles voor me doen. Ik zit er dus gebeiteld. Waarom zou ik dan wisselen?” verklaart Geerts - die ook met KTM rond te tafel zat - zijn verlengd verblijf.

Het Kemea Yamaha Team voor 2023. — © Yamaha

Geerts zal ook volgend seizoen nog in de MX2 uitkomen. Hij zal dan geflankeerd worden door Thibault Benistant en Rick Elzinga, kersverse Europees kampioen 250cc. In 2024 moet Geerts als +23-jarige verplicht overstappen naar de MXGP. Dan zal hij Kemea Yamaha dus moeten inruilen voor het Nederlandse Wilvo Yamaha. (jüs)