Een vleugje bitter en een scheutje pit: met dit aperitiefje hou je de zomer nog wat langer vast

De zomer een beetje verlengen? Schenk deze heerlijk frisse cocktail. Hij is het lekkerst met een goede kwaliteit gingerbeer maar je kan hem net zo goed maken met gingerale of eender welke pittige limonade. Laat de whisky weg en je hebt een zalige mocktail.

POOLSIDE BILLIE

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

50 ml whisky

50 ml gemberbier

25 ml pompelmoessap (rood)

ijsblokjes

een partje pompelmoes

Doen

Vul een glas met ijsblokjes. Doe er whisky, gemberbier en pompelmoessap bij. Roer kort. Garneer met een partje pompelmoes.

