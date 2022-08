Belgisch toptalent Roméo Lavia oogst lof van alle kanten na eerste Premier League-goal: “Southampton had een vonk nodig, Lavia gaf die”

Roméo Lavia heeft zijn eerste goal in de Premier League beet. Onze 18-jarige landgenoot scoorde met een knap schot tijdens de overwinning van Southampton tegen topclub Chelsea (2-1). Zo werd hij de eerste speler geboren in 2004 die kan scoren in de Premier League. Na de wedstrijd kreeg hij lof van alle kanten.

Lavia maakte deze zomer de overstap van Manchester City naar Southampton voor iets meer dan twaalf miljoen euro. The Citizens lieten hun toptalent wel niet zomaar gaan: dankzij een terugkoopclausule kunnen ze hem in de toekomst altijd terughalen. Maar dan moeten ze wel 46 miljoen euro betalen.

Bij City leek Lavia op lange termijn de opvolger van Fernandinho, die naar zijn thuisland terugkeerde, te worden. De 37-jarige Braziliaan heeft veel respect voor onze landgenoot en feliciteerde hem na zijn goal meteen via sociale media. “Proficiat met je eerste goal als prof, broer”, aldus Fernandinho op Twitter. “Mooie goal en mooie overwinning.”

Jadon Sancho, aanvaller van Manchester United, feliciteerde Lavia afgelopen weekend al via sociale media na een uitstekende wedstrijd tegen Manchester United. “Je bleef bij je droom en je geloofde in jezelf”, aldus Sancho op Instagram. “Dat is inspirerend om te zien. Blijf je ding doen, broer. De wereld ligt aan je voeten. Heel speciale speler.” Mooie woorden van de 22-jarige Engelse international.

En ook in België blijven de prestaties van Lavia niet onopgemerkt. “Roméo Lavia wordt het witte konijn in de WK-selectie van Roberto Martinez”, tweette Geert De Vlieger, ex-doelman en tegenwoordig analist voor Play Sports, dinsdagavond. Of die WK-selectie er ook effectief komt, zal nog moeten blijken. De concurrentie is groot op het middenveld van de Rode Duivels en Lavia maakte pas in juni de overstap van de Belgische U19 naar de beloften.

“Een droom die uitkomt”, schreef Lavia zelf op Instagram. “Wat een manier om mijn eerste Premier League-goal te scoren. En nog mooier om de winst en de drie punten te pakken.”

Lof in de media

Van het Britse Sky Sports krijgt Lavia een mooie 8 op 10 voor zijn prestatie tegen Chelsea. “Southampton had een vonk nodig en de indrukwekkende 18-jarige middenvelder Lavia gaf die”, aldus Sky Sports. “De corner van James Ward-Prowse werd slecht weggewerkt door Cesar Azpilicueta op de rand van het strafschopgebied, waar de Belg de bal goed controleerde voor hij hem in de hoek voorbij Edouard Mendy ramde.”

“De enige smet op een bijna vlekkeloos optreden was een blessure van Lavia, de Belgische tiener wiens doelpunt duidelijk het hoogtepunt van de avond was”, aldus The Guardian. Inderdaad, Lavia moest het veld na 60 minuten verlaten met een blessure. Hoe ernstig die is, is nog niet helemaal duidelijk.

Lavia kwam in alle vijf de Premier League-wedstrijden dit seizoen aan de aftrap. Southampton kende een behoorlijke competitiestart met 7 op 15. Komend weekend nemen The Saints het op tegen Wolverhampton. Of dat met Lavia zal zijn, zal nog moeten blijken.

Bekijk hier nog eens zijn doelpunt: