Op nieuw album stript Heather Nova de klassiekers, maar behoudt ze altijd een vrouwelijke toets

Een album openen met gestripte vertolkingen van twee overbekende ballads - Waiting for a Girl Like You (Foreigner) en Jealous Guy (John Lennon) - schept dubieuze verwachtingen. Heather Nova countert ze allemaal op Other Shores, een album vol akoestische covers van erg uiteenlopende klassiekers. Via discokraker Stayin‘ Alive en Rick Astleys eighties-hit Never Gonna Give You Up hopt ze naar Pixies, Neil Young, Sting en Rod Stewart, via actuelere artiesten zoals The National en Michael Kiwanuka.

“Als songschrijver hou ik ervan om de oorspronkelijke productie te strippen en tot de naakte essentie van een song door te dringen. Het fascineert me hoe door mannen geschreven songs opeens heel anders aanvoelen wanneer een vrouw ze zingt”, aldus Nova. Other Shores klinkt soms verrassend en gewaagd, maar steeds smaakvol en begeesterend. (gj)

Heather Nova, ‘Other Shores’, nu te beluisteren. Concerten 13/10 Diest (Den Amer), 15/10 Tongeren (De Velinx).