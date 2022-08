Overlegcomité buigt zich over vijf maatregelen om energie betaalbaar te maken

De verwachtingen zijn hooggespannen voor het Overlegcomité van vandaag. Begrijpelijk, nu gezinnen vrezen dat straks energiefacturen van 10.000 euro en meer in de bus vallen. De regering-De Croo buigt zich – samen met alle andere regeringen in het land – over vijf voorstellen, gaande van een prijsplafond voor de energieprijzen tot het langer openhouden van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2, of zelfs een heuse taxshift. Maar niet alle partijen zitten op dezelfde golflengte. Bovendien vinden experts niet alle voorstellen even realistisch.