Iggy Pop neemt clip op met Belgische muzikante: “Gelukkig had mijn broer zijn voet gebroken”

Hoboken/Antwerpen/Brussel

De Belgische muzikante Catherine Graindorge is geen sant in eigen land. Maar de Amerikaanse artiest Iggy Pop is een grote fan van haar. In die mate dat de punklegende met Graindorge een plaat en een clip opnam, die in Hoboken werd ingeblikt net na zijn passage voor Jazz Middelheim. Er moest wel wat geïmproviseerd worden. “Gelukkig had mijn broer zijn voet gebroken”, vertelt Gunnar Bastien, eigenaar van de Antwerpse Space Studio.