Links: volgens Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria, zal de industriesector in 2023 10 miljard euro extra kosten hebben. Rechts: zinksmelter Nyrstar moest door de hoge gasprijzen al een site in Nederland stilleggen en de productie in Balen terugschroeven. — © Bart Dewaele

Niet alleen gezinnen en kmo’s, maar ook grote industriële spelers dreigen nu echt in de problemen te komen door de hoge energieprijzen. Technologiefederatie Agoria legt de politiek een voorstel van maatregelen voor in aanloop naar het Overlegcomité. “Zonder politieke beslissing over energie staan we met de rug tegen de muur.”