Ben Weyts: “300 extra plaatsen in buitengewoon onderwijs, maar vraag stijgt nog sneller”

Hoe groot het tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs precies is, is niet duidelijk. Er is namelijk geen centrale aanmelding. Bovendien zijn er verschillende zones en proberen ouders vaak ook hun kind in verschillende zones op de wachtrij te zetten, waardoor er ook dubbeltellingen zijn.

Deze krant schrijft woensdag al dat er een dag voor de start van het nieuwe schooljaar nog voor meer dan 600 kinderen met een beperking geen plek op school is. In Antwerpen – waar het probleem al jaren acuut is – gaat het om 460 kinderen in het basisonderwijs en 197 in het secundair, volgens de krant.

In juni kondigde Weyts aan dat hij 45 miljoen euro uittrekt voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dat is 20 miljoen euro meer dan aanvankelijk voorzien. Vijf miljoen euro was bestemd om al op korte termijn, tegen de start van het nieuwe schooljaar, extra plaatsen te creëren. Nu blijkt dat er dus 300 extra plaatsen gevonden zijn.

