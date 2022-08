Belgian Cats met dertien speelsters vertrokken naar Frankrijk voor WK-voorbereiding

De Belgian Cats, in volle voorbereiding op het WK in Australië (22 september-1 oktober), zijn met dertien speelsters vertrokken naar Frankrijk. In Pau werken ze deze week twee oefenwedstrijden af.

Debutante Morgane Armant is afgevallen. De selectie van bondscoach Valéry Demory speelt donderdag en vrijdag tweemaal in Pau en versus Frankrijk. Zondag 4 september (16 uur) is er de “uitwuifwedstrijd” in de Sport Campus in Kortrijk en opnieuw versus Frankrijk. Julie Allemand en Emma Meesseman, beide nog aan de slag met Chicago Sky, pikken bij de Belgian Cats na de WNBA play-offs onmiddellijk aan.Twee oefenwedstrijden in Australië

Volgende week oefenen de Belgian Cats naar Australië. In Sydney werken ze de laatste twee oefenwedstrijden af. Op 16 september tegen Japan en op 18 september tegen Australië. De Cats openen het WK op 22 september tegen olympisch- en wereldkampioen Amerika. Nog in de poule zitten Bosnië en Herzegovina, Korea, Puerto Rico en China. Van de vier groepen van zes is de top 4 geplaatst voor de kwartfinale. In 2018 in Tenerife debuteerden de Belgian Cats op een WK en werden knap vierde.

13 Belgian Cats voor Frankrijk: Julie Vanloo, Elise Ramette, Hind Ben-Abdelkader, Antonia Delaere, Maxuella Lisowa, Heleen Nauwelaers, Marie Vervaet, Laure Resimont, Becky Massey, Ine Joris, Billie Massey, Serena-Lynn Geldof en Kyara Linskens